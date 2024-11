Ilrestodelcarlino.it - Natale in ‘salotto’ . Si pattina sul lungomare. Accesa la grande ruota

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inaugurazione con effetti speciali per Riccione Christmas Sea, che tra una folla di turisti e residenti ieri ha regalato emozioni tra sorprendenti scenografie. Lafesta che si protrarrà per due mesi ha preso il via con un triplice taglio del nastro all’Oasi di Babbo, nella piazzetta del Faro, e di seguito in piazzale Roma per lapanoramica e la pista di pista diggio su ghiaccio più ampia d’Italia che scorre suldella Libertà, subito prese d’assalto da centinaia di persone. Suggestiva l’atmosfera dell’Oasi di Babboche, se a qualche adulto a luci spente non aveva tanto esaltato, illuminata ha fatto impazzire i bambini, nel fiabesco scenario subito immortalati dai genitori tra la slitta di Babbo, delfini, tartarughe, coralli, meduse, granchi e altre creature marine.