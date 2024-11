Oasport.it - Nadia Battocletti vince il Cross di Alcobendas! Prestazione di forza, forma sontuosa per gli Europei

ha regalato grandissimo spettacolo sui pratoni spagnoli e ha vinto ildi, tappa del WorldCountry Tour (livello gold) andata in scena alle porte di Madrid. La fuoriclasse trentina, reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini (domenica scorsa a San Vittore Olona), ha trionfato dimigliorando i tempi con cui era salita sul podio nelle due precedenti edizioni di questo tradizionale appuntamento di corsa campestre.L’argento olimpico dei 10.000 metri si è messa in bella mostra sul percorso muscolare del Parque de Andalucia, interpretando al meglio l’impegnativo tratto in salita e gestendo la giornata soleggiata priva di fango. L’azzurra ha chiuso gli 8.040 metri con il tempo di 26:14 (dopo il 27:12 del 2022 e il 26:50 del 2023), dopo aver piazzato la rasoiata solitaria prima del passaggio di metà gara e rifilando oltre un minuto di distacco alla tedesca Konstanze Klosterhalfen (27:27) e alla spagnola Carla Arce (27:50).