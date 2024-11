ManovraTajani | oggi vertice maggioranza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 "C'è un" in programma tra i leader del centrodestra ", alle 18. Si discuterà soprattutto della Manovra economica".Così a "In mezz'ora" su Rai3 il vicepremier e ministro Esteri Tajani "La Manovra economica si può aggiustare in Parlamento con l'accordo fra tutte le forze di. Mio obiettivo è continuare ad aiutare il ceto medio. Con gli introiti del concordato preventivo credo si possa abbassare l'aliquota Irpef e dare un segnale al ceto medio, che dalla fine della guerra si carica il peso dell'Italia".