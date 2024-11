Lettera43.it - M5s, la costituente approva l’eliminazione del garante: Beppe Grillo non ha più incarichi

Alla finenon si è fatto vedere al palazzo dei Congressi a Roma dove si è tenuta l’assembleadel M5s, ma ha affidato ai social un messaggio critico sulla riunione voluta da Giuseppe Conte. In particolare, sullo stato di WhatsApp ha scritto «da francescani a gesuiti», postando la foto di una reliquia legata alla storia di San Francesco. Un modo per prendere atto dell’avvenuta trasformazione del Movimento, che avrebbe perso la sua ispirazione “francescana” (è nato il 4 ottobre 2009, giorno della festa di San Francesco di Assisi) per diventare, con l’ex premier, un partito “regolare” come gli altri.L’assemblea ha votato per eliminare il ruolo delIntanto alle 15 si è chiuso il voto online sui quesiti selezionati. Molti riguardano proposte su temi come sanità, istruzione, economia, guerra e giustizia.