L’ex che non perdona | Lukaku stende la Roma e regala al Napoli tre punti d’oro

Tempo di lettura: 2 minutiIltorna alla vittoria. A distanza di 26 giorni dall’ultimo successo, la squadra di Antonio Conte si impone di misura contro la, grazie a una rete delRomelu. Un successo sofferto, arrivato in un match combattuto, che proietta gli azzurri nuovamente in cima alla classifica con 29, appena sopra Atalanta, Inter e Fiorentina, ferme a quota 28. Per Claudio Ranieri la serata si chiude con una sconfitta che lascia spazio a rimpianti e a una classifica che si complica.Partita – Il match si accende immediatamente: dopo appena due minuti, Kvaratskhelia ha la palla del vantaggio sulla testa, ma il georgiano fallisce clamorosamente l’appuntamento con la rete. Ilspinge, cercando di sfruttare le corsie laterali: Politano, con il suo classico movimento a rientrare, sfiora la traversa, mentre McTominay ci prova senza fortuna in area.