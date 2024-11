Linkiesta.it - Le fake news sulla salute nell’epoca dell’«internet degli zombie»

Leggi su Linkiesta.it

Il panel de Linkiesta Festival 2024 “Contrastare lee il disordine informativo”, moderato da Lidia Baratta, ha subito messo sul piatto una recente polemica che si è diffusa nei meandri del web: la denuncia di Max Pezzali al Comune di Pavia e il problema dell’onoreficenza a Mauro Repetto. «È una vicenda in grado di confermare che l’idea romantica del giornalismo non è più applicabile nel 2024. I social vanno sempre più veloci, abbiamo sempre meno tempo per interessarci a qualcosa. Più una notizia è banale e facile da comprendere, più fa presa sulle persone», racconta sul palco Claudio Michelizza, che nel 2014 ha fondato Bufale.net, una piattaforma dedicata alla verifica delle informazioni online.Il tema delleha acquisito nuove forme durante la pandemia, non solo nella fase delle vaccinazioni: «A un certo punto si è diffusa la falsa notizia della sopravvivenza del virus sull’asfalto per nove giorni.