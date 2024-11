Lazio imbattuta in casa Bologna con gli stessi punti di Motta | all’Olimpico un test per consolidare le ambizioni

Leggi su Sportface.it

Ottobre 2009. Ilbatte il Siena e spinge il club toscano ad affidare la panchina ad un 46enne esordiente che debutterà pochi giorni dopo contro la. Iniziò così l’esperienza da allenatore di Marco Baroni che in quella settimana incastonata traha dato il via ad una carriera che oggi è salita di livello. Oggi, alle 20:45, nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, la suasfiderà proprio ilin una partita che ha numeri da big match. La squadra biancoceleste èined è quella che ha guadagnato più(16) tra le mura amiche. Ilè imbattuto da cinque partite in trasferta e ha guadagnato 11esterni: solo Inter, Atalanta e Juventus hanno fatto meglio. Chi vince, consolida le. Chi cade, rischia di veder ridimensionati i piani.