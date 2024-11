Lettera43.it - L’ascesa della stand-up comedy giapponese, i magazzini cinesi anti-dazi: le news dall’Asia

Si chiama YoshimotoNight Owarai ed è una specie di-uporganizzata dalla Yoshimoto Kogyo Holdings, una delle più importagenzie di intrattenimento del Giappone. I suoi spettacoli, che si tengono a Tokyo e Osaka, coinvolgono un collettivo di comici desiderosi di entrare in contatto con il pubblico internazionale. Il format è semplicissimo: durante le esibizioni, che durano dai 60 ai 90 minuti, gli artisti intrattengono il pubblico raccontando barzellette, in inglese, oppure destreggiandosi in trick e trucchi ironici, per esempio utilizzando freccette, palloncini o altri accessori curiosi.La Yoshimoto Night è diventata popolarissima tra i viaggiatori stranieri, che adesso fanno a gara per accaparrarsi un biglietto e assistere a uno di questi show. Il rappresentante del conglomerato Yoshimoto Kogyo, Shinya Nakazawa, ha spiegato che il 70-80 per cento del pubblico proviene ormai dall’estero, e che molti turisti hanno appreso dell’esistenza dello spettacolo attraverso le referenze su siti web come TripAdvisor.