Oasport.it - Italia sovrana egemone del tennis mondiale: trionfi senza fine e un ciclo agli albori

Leggi su Oasport.it

L’delha vinto tutto. Due Slam, le ATP Finals, la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup, un oro olimpico. Chiude il 2024 con il n.1 indiscusso del ranking ATP e la n.4 della classifica WTA. La perfezione esiste? In questo caso sì. Siamo la nazionedi questo sport a livello planetario. Vi anticipiamo il voto del pagellone dianno: 10 e lode. E non lo abbiamo dato spesso.Non si può non partire da Jannik Sinner. 73 vittorie quest’anno, a fronte di appena 6 sconfitte, peraltro tutte maturate aggiudicandosi almeno un set: impresa che nell’era Open era riuscita al solo Roger Federer nel 2005. Siamo di fronte ad un fuoriclasse che sarebbe riduttivo definire come un diamante del solo sportno: il classe 2001 è ormai un patrimonio del mondo, uno di quei rari fenomeni globali che travalicano i confini e acquisiscono amore incondizionato in ogni dove.