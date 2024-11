Amica.it - ?Florence Pugh: «Ecco perché ho deciso di congelare gli ovuli a 27 anni»

Leggi su Amica.it

Ci sono eventi che possono cambiare la vita in un attimo e farti prendere decisioni mai prese in considerazione prima. Lo sa beneche, a 27, hadigli. È stata la stessa star del cinema a rivelarlo spiegando che la decisione è arrivata dopo la diagnosi di endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico. Una diagnosi arrivata per caso, dopo un controllo di routine, ma che le ha cambiato la vita. «Per molte giovani donne non è esattamente quello a cui penserebbero quando hai vent’», ha detto durante il podcast She MD. L’attrice ha raccontato la sua esperienza con chiarezza e senza nascondere i dettagli della sua decisione. Confrontandosi con Thaïs Aliabadi, ginecologa di fama mondiale, e con Mary Alice Haney, influencer e attivista per i diritti delle donne, non ha nascosto il desiderio di maternità.