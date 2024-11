Lanazione.it - Fiumi, il busto “dimenticato“. L’appello dell’insegnante: "Sarà esposto nel teatro"

Leggi su Lanazione.it

VOLTERRA Che fine ha fatto ilche ritrae il professor Enrico? Gabriele Lazzeri, ex insegnante di storia dell’arte e figlio dello scultore Carlo Lazzeri, affida questa domanda al web. Si tratta di un’opera esposta all’ingresso del museo etrusco di Volterra fino ai lavori di ristrutturazione del Guarnacci che, con la riapertura dell’edificio, non è stata ricollocata al suo posto. "Sono passati più di tre anni da quando ilè stato spostato – spiega Lazzeri – un tempo che in assenza di comunicazioni mi ha fatto preoccupare. Per questo ho deciso di scrivere un post su Facebook per chiedere, anche in maniera un po’ provocatoria che fine avesse fatto l’opera e chi avesse visto il. La risposta che ho ricevuto mi ha sorpreso positivamente". Alla richiesta di spiegazioni da parte del figlio dell’artista ha risposto infatti il nipote di, Luca Puccio, che cita una mail ricevuta dalla direzione del museo Guarnacci.