Oasport.it - Filippo Volandri: “Avevo fatto un patto con Berrettini”. E sul futuro di Sinner in Coppa Davis…

ha conquistato laDavis 2024 da capitano non giocatore per la seconda volta in carriera: mai nessun italiano era riuscito in un’impresa del genere, visto che prima di lui soltanto Nicola Pietrangeli avevafesta in questo ruolo (correva il 1976, poi il Bel Paese rimase a digiuno per 47 anni). L’ex tennista ha guidato l’Italia sul cemento indoor di Malaga, dove Jannike Matteosono stati i mattatori assoluti dopo l’apoteosi di dodici mesi fa.Il 43enne toscano aveva azzardato Lorenzo Musetti nel singolare d’apertura del quarto di finale contro l’Argentina, ma il numero 17 del mondo era andato in confusione contro Francisco Cerundolo. Da quel momento in avanti ci hanno pensato l’altoatesino e il romano, ribaltando il punteggio contro l’Albiceleste e poi imponendosi nei propri singolari contro l’Australia e l’Olanda.