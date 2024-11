Tvpertutti.it - Eleonora Giorgi tumore, responso duro: si aspetta il peggio

Leggi su Tvpertutti.it

è tornata ospite a Verissimo per condividere un aggiornamento sulla sua difficile battaglia contro ilal pancreas. A distanza di un mese dalla sua ultima apparizione nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato con grande coraggio i progressi, le difficoltà e il lato umano della sua esperienza.L'attrice ha rivelato che le cure convenzionali si sono esaurite, ma ilcontinua a crescere, rendendo ilmedico particolarmente difficile da accettare: "Secondo la scienza, ho usato tutte le armi possibili, e si sono quasi esaurite, per combattere le metastasi. Purtroppo, ilcontinua ad accrescersi".non si nasconde dietro false speranze: conosce bene le statistiche e sa quanto sia complicato il percorso che la attende. Tuttavia, ha ribadito con forza che la lotta continua: "Ilè faticoso e, ma non mollo.