Iltempo.it - Calderone: Sosteniamo vittime violenza anche con assegno inclusione, riconosciuto oggi a 1600 donne

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2024 "Come Governo stiamo facendo la nostra parte, fra l'altro con il bonus assunzioni per le, che prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali per due anni, fino a 650€ al mese. Il sostegno allediattraverso l'dichea 1640, oltre il 75% di loro con figli minori, macon la certificazione di genere nelle aziende, con cui puntiamo a certificare almeno 800 imprese entro il 2020". Così il Ministro del lavoro, Marina Elvira, in un videomessaggio in occasione della giornata internazionale contro lasulle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev