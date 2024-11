Bastoni da record | è il migliore in Europa per passaggi vincenti

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’Inter Campione d’Italia ha ripreso la marcia ai piani alti della classifica tornando a essere cinica e spietata come i tifosi erano abituati a vederla, soprattutto nella scorsa stagione. La squadra di Inzaghi, oltre a essere tornata a vincere con largo scarto in campionato, può contare su un collettivo completo, ripresosi al massimo dopo un inizio di stagione leggermente al di sotto delle aspettative e in cui i singoli iniziano a fare la differenza.Regista di difesaDalla stagione 2019-2020, la difesa dell’Inter può contare sulle giocate e gli interventi decisivi di un giovane nato a Bergamo nel 1999 e che risponde al nome di Alessandro. Il 24enne, pilastro anche della Nazionale di Luciano Spalletti e che in estate era stato richiesto da alcuni dei top club d’, è un difensore che rompe gli schemi tradizionali del suo ruolo, un centrale che si distingue non solo per le sue qualità difensive, ma soprattutto per le sue capacità da regista.