Inter-news.it - Zanetti: «Difesa a 3? Due motivi, uno per rispettare l’Inter! Gruppo forte»

è intervenuto prima di Verona-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle ore 15. Di seguito quanto dichiarato a DAZNRISPETTO – Paoloparla così prima di Verona-Inter: «Laa tre? Un insieme di cose, stiamo cercando un equilibrio difensivo ma ho anche aggiunto una punta in più. Non dobbiamo perdere le nostre caratteristiche ma dobbiamo ancheuna squadra che offensivamente è impressionante ma senza rinunciare ad attaccare. Abbiamo cercato di equilibrarci dietro ma nello stesso tempo non voglio mandare messaggi puramente difensivi, dall’altra parte abbiamo una delle squadre più forti d’Europa e anche gli attaccanti dovranno dare una mano in fase difensiva. Ilè determinante perché deve dare mentalità contro squadre più forti, non possiamo prescindere da unche è in gran parte nuovo, molti ragazzi stranieri e lingue diverse.