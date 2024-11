Lanazione.it - Volpini nuovo direttore del Franci. La vitalità del conservatorio senese

E’ CarlomorenoildelRinaldo. Il docente di ritmica e percezione musicale dal 2013, prende il ruolo di Matteo Fossi che ha diretto l’istituzioneper un triennio. Confermata alla presidenza Anna Carli, illuminata traghettatrice di momenti sicuramente più difficili, dal 2012 e adesso soddisfatta dei traguardi raggiunti, fra cui l’odierna inaugurazione dell’aula multimediale e dell’auditorium: "E’ un momento importante per l’istituzione, per un rinnovato entusiasmo che ha numeri importanti di iscritti e di eventi, che faranno di sfondo alla serata di inizio Anno Accademico del 27 novembre ai Rinnovati". Una presidente che offre il senso di traguardi raggiunti: "Abbiamo attivato dottorati di ricerca, per unache ci ha permesso di raggiungere i finanziamenti ministeriali e quelli legati al PNRR, con 260mila euro destinati all’offerta didattica".