Nerdpool.it - Taika Waititi aggiorna i fan sullo stato del suo film di Star Wars

Leggi su Nerdpool.it

Grazie a Thor: Ragnarok, il registaera riuscito a risvegliare l’interesse per il Thor di Chris Hemsworth, tanto che nel 2020 la Lucasaveva annunciato lo sviluppo di un nuovodel franchise didiretto da lui. A distanza di più di quattro anni, non ci sono statimenti sul progetto e, sebbeneabbia affrontato personalmente lodelin una recente intervista, i suoi commenti non hanno offerto alcun chiarimento sulla possibilità che il progetto possa mai prendere vita. In sostanza,ha confermato che il progetto non è necessariamente “morto”, poiché gli è già capitato di subire ritardi sostanziali, per poi avere l’opportunità di realizzarlo.“Che cosa è maivivo? Che cos’è la morte? Sai, la morte è solo una nuova opportunità.