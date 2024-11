Quifinanza.it - Stellantis non è l’unica in crisi, da Ford a Volkswagen, tutti i tagli dell’automotive

Il mercato dell‘automotive sta vivendo un periodo molto difficile in Europa. Una serie di fattori ha portato a repentini cali nelle vendite delle automobili, soprattutto di quelle elettriche. Questaha costretto le grandi case automobilistiche europee a ripensare una parte del proprio modello di business, cercando nel risparmio e neialle spese il mancato profitto dovuto ai minori margini che i Bev garantiscono rispetto alle loro controparti a benzina.La prima a cedere e a chiudere uno stabilimento è stata, che sembra pronta a continuare sulla strada della razionalizzazione del gruppo, che assomiglia sempre più a una ristrutturazione aziendale. Anchee Mercedes hanno però annunciato grandi licenziamenti eal personale in tutto il continente.per il momento non ha ancora licenziato nessun dipendente, ma il ricorso alla cassa integrazione è stato importante in Italia.