Rompipallone.it - Serie A, infortunio e stagione finita: ufficiale la lesione al crociato

Leggi su Rompipallone.it

Dopo quanto già successo a Bremer e Cabal, oltre che ad altri calciatori, un altroconal.Nel corso di questo pomeriggio è stato confermato, con comunicato, l’con tegola enorme per il club che ha così annunciato ladi uno dei suoi calciatori.I fantallenatori sono costretti a svincolarlo, è stato riportato quest’oggi dal club diA il comunicatoproprio in merito all’. Nel corso di questo week-end, quando si è tornati in campo nell’anticipo di sabato con le sfide tra Hellas Verona-Inter e Milan-Juventus giocate nel pomeriggio, la notizia sull’alper il centrocampista.inA:laalNel corso di questo pomeriggio era arrivata la notizia sulla quale si aspettano poi, attraverso gli esami strumentali, i reali tempi di recupero per il giocatore dell’Inter.