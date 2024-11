Semifinale Coppa Davis l’Italia avanti 1-0 contro l’Australia | Berrettini supera Kokkinakis Ora tocca a Sinner

Leggi su Open.online

Un set, il primo, di occasioni perse. Matteospreca tre set point nel primo parziale, che lo vinceno Thanasidopo 1 ora e 7 minuti. Meno combattuto è il secondo set, durante il quale il tennista romano riesce a ribaltare l’inerzia della partita in 42 minuti. Il terzo set, quello decisivo, è tirato come il primo. Alla fine, la vittoria del primo match delladi, a Malaga, va al: il tabellone segna il punteggio di 6-7(6) 6-3 7-5 per, in due ore e 45 minuti di gioco. Agli azzurri, adesso, basta la vittoria di Jannikper chiudere i conti con. L’altoatesino scende in campoAlex De Minaur, dopodiché si giocherà il doppio. Chi tra Italia e Australia vince due dei tre match si aggiudica il pass per la finale di domani, 24 novembre,i Paesi Bassi.