Seconda edizione di Christmas Design Animerà Bergamo per i prossimi 45 giorni

Al via2024,della mostra dedicata alla creatività per il Natale che si svolge negli scorci più belli diilluminati a festa; una manifestazione fruibile da tutti, in una delle città più belle d’Europa. Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, 14 installazioni d’autore firmate da artisti eer sono esposte in piazze, vie e cortili lungo un percorso che invita a scoprire il Natale attraverso un itinerario che unisce realtà e illusione, da Città Bassa fino a Città Alta: un’esperienza immersiva e sorprendente. Tra le novità 2024, la mostra con le opere realizzate dai bambini delle scuole elementari, organizzata in collaborazione con la Fiera di, e un palinsesto di appuntamenti, incontri e podcast per andare al cuore della mostra.è un evento organizzato dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) dinell’ambito delle tante iniziative della programmazione del “Natale a” ed è realizzato in collaborazione con il Comune die Visit, con il contributo di Provincia die Regione Lombardia.