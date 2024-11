Oasport.it - SailGP, l’Italia di Ruggero Tita parte in sordina a Dubai. Burling tallona Slingsby, duello Australia-NZ

(Emirati Arabi Uniti) è iniziata la quinta edizione del, competizione velica a cadenza annuale partorita dalla mente di Russell Coutts. Il circuito prevede la disputa di regate di flotta con i catamarani F50 e lo spettacolo non è mancato in Medio Oriente, in una giornata caratterizzata da vento leggero e temperature elevate. Oggi si sono disputate tre prove e si è delineata la classifica, domani si tornerà in acqua per altre tre gare e per incoronare i vincitori di questa tappa.C’era grande attesa per il debutto del, che non aveva maicipato a questo evento. L’equipaggio sponsorizzato da Red Bull, con James Spithill nel ruolo di CEO, ha faticato a ingranare e nelle prime due regate ha chiuso al decimo posto su undici imbarcazioni al via. Il timoniere, due volte Campione Olimpico di Nacra 17 e nell’orbita di Luna Rossa (potrebbe essere il timoniere del sodalizio tricolore nella prossima America’s Cup), ha pagato un po’ la novità agonistica ma non ha mollato la presa.