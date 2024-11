Roma oggi corteo di Non una di meno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.40 Per le strade dinel pomeriggio si svolgerà ilnazionale di "Non una di", la "marea transfemminista" che scende in piazza a ridosso del 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'appuntamento è alle 14:30 a piazzale Ostiense da dove ilpartirà per raggiungere piazza Vittorio Emanuele II. Lo slogan della manifestazione sarà "Disarmiamo il patriarcato". Le organizzatrici ricordano:in un anno in Italia sono state uccise 106 donne.