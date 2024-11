Ilfattoquotidiano.it - Roma, in migliaia partecipano al corteo di ‘Non Una di Meno’. Bruciata una foto di Valditara davanti al ministero dell’Istruzione

Contro il patriarcato. Contro i troppi femminicidi, le troppe violenze. La ‘marea transfemminista’ torna a sfilare per le strade diverso il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al grido “Disarmiamo il patriarcato”, sono già inal concentramento a Piramide. A un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin “altri 106 nomi, rimasti anonimi, si sono aggiunti. L’assassino, il violento, l’abusante sono figli della nostra società e hanno quasi sempre le chiavi di casa”, affermano le promotrici.Unadel ministroGiuseppeè stataalprima dell’inizio delcontro la violenza sulle donne a. “Prima di raggiungere la piazza contro la violenza di genere bruciamo il ministro” si legge in una storia pubblicata su Instagram dal movimento femminista ‘Aracne’ e dai collettivi.