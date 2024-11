Pagelle Milan-Juventus 0-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match della tredicesima giornata della. Al Meazza primo tempo ai minimi storici a livello di spettacolo e occasioni, nella ripresa le due squadre cominciano a prendere un po’ di coraggio, ma non basta per vedere occasioni da gol ed emozioni. Finisce con un pari a reti inviolate, dunque. Di seguito ecco ledell’incontro.LEDI0-0(4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (39’st Calabria sv), Thiaw 6.5, Gabbia 6.5 (39’st Pavlovic sv), Hernandez 5.5; Fofana 6, Reijnders 6; Musah 6 (39’st Chukwueze sv), Loftus-Cheek 5.5 (25’st Pulisic 6), Leao 5; Morata 5.5. In panchina: Sportiello, Raveyre, Terracciano, Tomori, Abraham, Camarda, Okafor. Allenatore: Fonseca 5.(4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6.