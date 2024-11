Lanazione.it - Omaggio a Puccini tra teatro, danza, musica, opera lirica e circo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 novembre 2024 - Una prima assoluta: uno spettacolo in cuidal vivo,contemporaneo dialogano e si intrecciano sulla scena, per creare una nuovain occasione del centenario della morte di Giacomo, tra i più grandi compositorili di sempre.Dance Circus– per coro di corpi e strumenti – ideato, diretto e coreografato da Caterina Mochi Sismondi, è un progetto che nasce da una co-produzione tra Orchestra della Toscana, Compagnia blucinQue,del Giglio di Lucca eRegio di Parma. Al Verdi di Firenze sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 17. Porta in scena 12 artisti (7 performer, un trio d’archi, una musicista di elettronica diretti dalla regista, una direttrice d’orchestra), un’orchestra di 37 musicisti, facendo emergere le caratteristiche di cinque icone femminili delle opere del compositore: Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot.