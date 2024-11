Nerdpool.it - Muore il doppiatore di Naruto e Gundam

Leggi su Nerdpool.it

Ci vuole praticamente un paese per realizzare una serie anime e/o un film, con dozzine, centinaia e talvolta migliaia di persone che lavorano fianco a fianco per rappresentare le migliori storie animate con qualsiasi mezzo. I doppiatori spesso costituiscono un ruolo fondamentale nel mondo degli anime e sfortunatamente un altroprolifico in Giappone è recentemente scomparso. Eiji Yanagisawa ha fatto parte dell’industria della recitazione vocale sin dal suo ruolo iniziale nella serie Mobile Suitnel 1981 ed è con il cuore pesante che confermiamo che Yanagisawa è morto.Per onorare la memoria di Yanagisawa, è importante esaminare i franchise di anime a cui ha dato vita. Come accennato in precedenza, Eiji ha preso parte ad alcuni dei più grandi progetti dinella sua carriera, tra cui Mobile SuitI, Mobile SuitSeed e SDForce.