Milano aggressione choc | accoltellano un 18enne alla testa arrestati due minorenni

Sempre più frequenti e agghiaccianti gli episodi di inaudita violenza nelle città italiane, commessi spesso da giovanissimi e, nella stragrande maggioranza dei casi per futili motivi. L’ultimo terrificante episodio si è verificato a, nel primo pomeriggio del 20 novembre, quando due 17enni con ferocia inaudita si sono avventati contro unpicchiandolo e accoltellandolo più volte.L’Secondo la ricostruzione i due giovanissimi, in via Giacomo Leopardi vicino al tribunale per i, avrebbero aggredito uncon un coltello da cucina di 23 centimetri, colpendoloalmeno 4 volte, per poi infierire su di lui con pugni e calci. Ilavrebbe riportato numerose ferite e contusioni al collo, all’addome e alle gambe e sarebbe poi stato trasferito in condizioni preoccupanti al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico.