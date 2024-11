Oasport.it - Matteo Berrettini: “Primo punto alla squadra, Malaga è diventata italiana. Primo set da vincere sei volte…”

ha sconfitto Thanasi Kokkinakis dopo un’autentica battaglia sportiva durata 2 ore e 46 minuti, regalando così all’Italia ilnella semifinale di Coppa Davis contro l’Australia. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-7(8), 6-3, 7-5: dopo non aver concretizzato tre set-point nella prima frazione (uno nel dodicesimo game e due consecutivi nel tiebreak), l’azzurro si è prodigato in una spettacolare rimonta ed è riuscito a domare il rognoso avversario.Il numero 35 del mondo ha regolato il numero 77 del ranking ATP, offrendo una prestazione di assoluta sostanza dopo il successo ottenuto in doppio due giorni fa contro l’Argentina in coppia con Jannik Sinner. La nostra Nazionale si trova ora a un passo dqualificazionefinale della massima competizione mondiale a squadre: Sinner incrocerà Alex de Minaur per chiudere i conti senza dover ricorrere al doppio e regalare al Bel Paese la possibilità di affrontare l’Olanda nell’atto conclusivo che metterà in pallio l’Insalatiera.