Manca la neve in Toscana impianti chiusi I prezzi degli skypass

Firenze, 23 novembre 2024 – Nessuna aperturadi risalita all’orizzonte: la doccia fredda per gli appassionati di sci e snowboard arriva dai principali gestori di seggiovie, skilift, funivie e cabinovie in. Il freddo dei giorni scorsi, che aveva acceso qualche speranza, sta lasciando posto a un clima più mite e umido che impedisce il prolungarsi del lavorodi produzione. Apertura rimandata, quindi. Ancora presto per dire a quando. «Nei giorni scorsi - spiega il presidente della Società Abetone Funivie, Rolando Galli - abbiamo messo in funzione i cannoni e siamo riusciti a produrre una prima ‘riserva’ diche non basta certamente a garantire l’apertura delle piste. Siamo però in attesa, pronti a ‘sfruttare’ freddo o nevicate». Dello stesso avviso il direttoredella Val di Luce, Andrea Formento, che rimanda l’ipotesi di inizio stagione invernale 2024-2025 a condizioni meteo migliori.