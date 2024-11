Gaeta.it - Maltempo a Rieti: Vigili del Fuoco in Azione per Emergenza e Soccorsi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’ondata diha colpito duramente il territorio di, provocando ingenti danni e una serie di emergenze. Le forti piogge e le raffiche di vento hanno causato allagamenti, crolli e smottamenti in vari comuni della zona. Idel, in prima linea, hanno effettuato numerosi interventi per garantire la sicurezza dei cittadini e contenere i danni.Interventi dideidelDurante la giornata di venerdì, ideldi, insieme ai distaccamenti di Posta e Poggio Mirteto, hanno effettuato oltre 40 interventi di soccorso tecnico urgente. Questi interventi sono stati legati a vari dissesti statici, tra cui crolli parziali di edifici, rimozione di ostacoli e gestione di situazioni di pericolo. Il lavoro del personale disi è articolato in diversi ambiti, dalla rimozione di alberi pericolanti all’assistenza alle persone colpite dai disagi, fino agli interventi per limitare i danni causati dall’acqua.