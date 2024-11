Maddison guida l’impennata degli Spurs mentre il City crolla alla quinta sconfitta consecutiva

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-23 21:47:09 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:La serie negativa del Manchestersi è estesa a cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni, quando è stato battuto 4-0 dal Tottenham in una notte piovosa e ventosa all’Etihad.Jamesha segnato una doppietta nel primo tempo nel giorno del suo 28esimo compleanno, con Pedro Porro e il sostituto Brennan Johnson anche a refertoglihanno impressionato fuori casa.Ilpotrebbe essere stato una delle poche squadre ad accogliere l’ultima sosta in nazionale, data la lunga lista di infortunati e una serie che li aveva visti subire quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni per la prima volta nella carriera manageriale di Pep Guardiola.Ma nella settimana in cui i campioni della Premier League sono stati incoraggiati dnotizia del prolungamento del contratto di Guardiola, è stato loro ricordato senza mezzi termini la situazione difficile in campo in cui si trovano attualmentevenivano messi a fil di spada dai loro dilaganti ospiti provenienti da Londra.