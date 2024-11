Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: primo set per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)15-0 Smorzata vincente dell’no con il diritto.0-1 Lungo il diritto inside-in di.40-30 Ace esterno.30-30doppio fallo della partita per l’no.30-15 Lungo il back di rovescio di De.30-0 Largo il passante di rovescio incrociato dell’no.15-0 Largo il rovescio incrociato del.Dein battuta nel secondo set.6-3 Battuta esterna vincente.si aggiudica ilset in 40 minuti.40-30 Servizio, diritto e volée di rovescio del n.1 al mondo.30-30 Esce di un soffio il rovescio lungolinea di. Un paio di millimetri. Altro game delicato.30-15 Battuta esterna vincente.15-15 Volée di diritto non risolutiva di, Depesca un pallonetto che rimane in campo e poi chiude con la volée di diritto.