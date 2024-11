Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Russel svetta nella FP3, bene la Ferrari con Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:40 Per il momento è tutto, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le ore 7:00, orario d’inizio delle qualifiche, in cui è attesa una grande bagarre. A PIU’ TARDI!4:38 Tanti gli spunti di discussione in vista delle qualifiche: la Mercedes manterrà la leadership? E se sì, con quale pilota? Verstappen salirà di colpi? Quale ruolo per la? Le risposte arriveranno tra poco più di due ore.4:35 Questa, dunque, la classifica definitiva della terza sessione di prove liberePosDriverGapTyreTYRES USED1GeorgelMercedes1:33.57052Oscar PiastriMcLaren+0.21533Carlos+0.34844Lando NorrisMcLaren+0.43845Max VerstappenRed Bull Racing+0.56736Lewis HamiltonMercedes+0.77157Alexander AlbonWilliams+0.