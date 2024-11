Oasport.it - LIVE Berrettini-Kokkinakis, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: inizia la partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DICON SINNER (2° MATCH DALLE 13.00)LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)13.11la fase di riscaldamento.13.11vince il sorteggio e, a sorpresa, decide di rispondere nel primo game.13.07 Ed ora l’innono.13.06 Inno di Mameli.13.03 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.13.02 La vincente di questa semifinale troverà in finale, domani alle 16.00, la sorprendente Olanda, che ha eliminato Spagna e Germania (senza Zverev).12.55 Lachiaramente non inizierà alle 13.00. Tra il solito ritardo ‘accademico’, la presentazione delle squadre e gli inni nazionali, non si partirà prima delle 13.20.12.53 E’ la prima volta che l’schiera in singolaree Sinner alle Finals di