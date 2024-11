Oasport.it - LIVE Berrettini-Kokkinakis 6-7, 6-3, 0-1, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: il n.77 annulla 2 palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DICON SINNER (2° MATCH DALLE 13.00)LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)15-0 Ace al centro di.Questo terzo set può essere decisivo nell’economia dell’intera sfida di semifinale traed.0-1 Largo il diritto lungolinea di.A-40 Battuta vincente al centro, questo primo treno sembra passato.40-40a segno con il diritto incrociato. Qui nessun rimpianto.30-40 Battuta esterna vincente, lunga la risposta stoppata dell’no.15-40 Largo il rovescio incrociato dell’no dal centro.15-30 Largo il diritto in contropiede di.15-15 Stavolta l’azzurro non può nulla, l’no lo muove troppo con il diritto.