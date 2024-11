Oasport.it - LIVE Berrettini-Kokkinakis 6-6, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: si va al tie-break

6-5 Irreale il passante lungolinea di rovescio che ha pescato. Un vero e proprio jolly.era convinto di aver ottenuto il punto.Let sulla prima al centro.6-4trova un fenomenale diritto incrociato strettissimo, in rete il diritto di.5-4 Sul nastro e poi in corridoio il diritto di. Aveva il comando dello scambio.5-3 Doppio fallo di.4-3 Ace al centro di.3-3 Battuta esterna vincente.2-3 Largo il diritto lungolinea di.1-3 Ace esterno. Set che sta scappando via tra enormi rimpianti.1-2 Larga la risposta di rovescio dell'no.