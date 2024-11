Ilgiorno.it - Landriano, Stazione dei carabinieri intitolata alla memoria di Gian Pietro Cossu

(Pavia), 23 novembre 2024 - La nuovadeidiè ora. La cerimonia d'inaugurazione e d'intitolazionesi è svolta nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, nella caserma in via Carlo Azeglio Ciampi, occupata dall'Arma già dal 13 maggio 2020, realizzata al termine di un lungo iter iniziato oltre 10 anni fa dall'allora sindaco Roberto Aguzzi, per un costo di quasi tre milioni di euro sostenuto dall'amministrazione comunale. "Il legame della famigliacon la provincia pavese risale agli anni '70 - spiega la nota stampa del Comando provinciale deidi Pavia - allorquando si trasferirono dSardegna. Questo legame con il territorio è ancora oggi testimoniato dpresenza del fratello, in servizio proprio al Comando provinciale di Pavia, e della madre, residente a Pavia".