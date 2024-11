Puntomagazine.it - L’Amica geniale 4, la stagione finale della serie basata sui romanzi di Elena Ferrante

4 – Storiabambina perduta: arriva in Italia la nuovatratta dal quarto e ultimo romanzocelebre quadrilogia diLaconclusivasul capolavoro internazionale diè stata trasmessa in Italia su Rai 1, in prima serata, l’11 e il 18 novembre con le prime due di cinque puntate. I prossimi episodi andranno in onda, sempre di lunedì, il 25 novembre, il 2 e il 9 dicembre.Dopo le prime due stagioni uscite nel 2018 e nel 2020 e dirette da Saverio Costanzo, e a due anni dalla pubblicazioneterza, passata alle cure di Daniele Lucchetti, questa volta la regia è stata affidata a Laura Bispuri e ha visto, soprattutto, un parziale ma rilevante cambio del cast. Infatti, per ragioni legate alla trama – le due protagoniste Lila e Lenù, così come altri personaggi in quest’ultimo capitolo dell’opera, sono diventate ormai adulte – alle attrici principali Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù) sono subentrate rispettivamente Irene Maiorino e Alba Rohrwacher.