La Russia alza la tensione | il missile Oreshnik e la minaccia all’Europa

Latorna a scuotere l’ordine internazionale con il lancio delbalistico a medio raggio "", una nuova arma che Mosca considera un elemento centrale per rafforzare la propria posizione militare e geopolitica. Il, dotato di testate multiple, ha debuttato lo scorso mercoledì colpendo un impianto industriale a Dnipro, in Ucraina, in risposta agli attacchi con missili Atacms e Storm Shadow effettuati da Kiev con il supporto di Stati Uniti e Regno Unito.Unaper l’intera EuropaL’rappresenta una svolta nelle capacità militari russe. Secondo il presidente Vladimir Putin, questonon solo è "un progetto totalmente nuovo" ma è anche in grado di colpire obiettivi in tutta Europa. "Non esistono contromisure per l’", ha dichiarato Putin durante un vertice con i vertici del Ministero della Difesa e i progettisti dell’arma.