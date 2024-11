Ilfattoquotidiano.it - La Moldova avvia il ‘vetting’ contro la corruzione: l’Ue non perda quest’occasione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Moldavia, ocome la chiamerò nel suo modo corretto, con la sua posizione strategica tra Ucraina e Romania è un piccolo Stato, crocevia delle influenze europee e russe, dove geopolitica ed economia si intrecciano in una realtà complessa e fragile. Durante la mia recente visita-studio istituzionale come comparatista processual-penalista, ho avuto modo di osservare da vicino come questo Paese stia cercando di affrontare le sue sfide strutturali, con il sostegno dell’Unione Europea ma anche con una crescente consapevolezza interna.Lanon è solo una pedina nello scacchiere geopolitico, ma un laboratorio politico e giudiziario che merita attenzione. L’economiaè tra le più deboli d’Europa, basata principalmente sull’agricoltura – vino e ortaggi sono i settori principali – e sulle rimesse dei suoi emigrati, che lavorano in gran parte in Russia, Italia e Germania.