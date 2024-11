Joy | la storia vera | come è avvenuto davvero lo sviluppo del primo bambino da fecondazione assistita

Leggi su Cinefilos.it

Joy: lalodeldaJoy di Netflix racconta gli eventi che hanno portato allodelda, dipingendo un quadro impegnativo a causa degli ostacoli incontrati durante il processo scientifico ma anche dell’obiezione della società in generale. In uscita su Netflix il 22 novembre 2024, dopo un’uscita limitata in alcuni cinema, il dramma biografico è interpretato da Bill Nighy nel ruolo del ginecologo Patrick Steptoe, James Norton nel ruolo del fisiologo Robert “Bob” Edwards e Thomasin McKenzie nel ruolo di Jean Purdy, la prima embriologa al mondo. Joy è straordinariamente accurato nel descrivere lareale che culminò con la nascita deldanel 1978, Louisa Brown.