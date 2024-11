Giornalettismo.com - Il governo americano vuole imporre a Google la Chrome-terapia

Lo scorso 5 agosto è arrivata una sentenza rimasta un po’ troppo sottotraccia: il giudiceAmit Mehta ha confermato le accuse mosse – da anni – dal Dipartimento di Giustiziacontro. Di fatto, dunque, è stato data per assodata una dinamica messa in evidenza anche dall’Antitrust statunitense: l’azienda, in particolare la sua controllante Alphabet, ha abusato della sua posizione dominante sul mercato dei motori di ricerca. Big G ha annunciato il ricorso, ma ora rischia veramente grosso: a breve potrebbe essere ordinata la vendita (obbligatoria) del suo motore di ricerca. Vendita, cosa rischia adessoUna storia che ha origini lontane nel tempo. La prima mossa del Dipartimento di Giustiziarisale al primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, ma la sentenza è arrivata proprio negli ultimi mesi della Presidenza Biden.