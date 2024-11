Liberoquotidiano.it - I nostri giudici e la sovranità messa a rischio: l'intervento di Alfredo Mantovano

Pubblichiamo ampi stralci dell'sul principio di legalità nell'età del costituzionalismo multilivello pronunciato del sottosegretario alla presidenza del Consiglioieri al convegno organizzato dalla Corte dei Conti a Firenze Vorrei porre una serie di problemi che attengono al rapporto fra principio di legalità e principio democratico, al tempo del costituzionalismo multilivello. Partiamo da un dato che immagino condiviso: l'adesione degli Stati nazionali alle organizzazioni sovranazionali ha permesso l'ingresso nel concetto di “legalità” di molti nuovi parametri normativi. Il principio di legalità, inteso nella sua accezione fondamentale della soggezione dei pubblici poteri alle regole del diritto, presenta almeno due componenti: una guarda al versante dell'effetto della legalità: la certezza del diritto e la prevedibilità della regola, e già qui sorgono problemi; l'altra guarda al versante della fonte della legalità: i pubblici poteri sono vincolati dalla regola in quanto espressione del depositario della, ossia – come in Italia recita l'articolo 1 della Costituzione – il popolo sovrano.