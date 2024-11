Ilfattoquotidiano.it - Guasto alla linea ferroviaria Roma-Napoli: rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti per i treni. Tecnici al lavoro nei pressi di Caserta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La circolazionein direzioneè fortemente rallentata a causa di unneiditalia ha comunicato l’inconveniente sul suo sito web, informando i passeggeri che iAlta Velocità potrebbero subiretra i 40 e i 60. Isono alper ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, iAV diretti averranno instradati sul percorso alternativo via Formia.Disagi per i passeggeri diretti aAfragolaIl treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50), a causa della deviazione, non effettuerà la fermata aAfragola. I passeggeri diretti aAfragola potranno proseguire il viaggio daCentrale con il treno FR 9310Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20).