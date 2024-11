Lopinionista.it - Enrico de Angelis ed Enrico Deregibus alla Fondazione Mirafiore in una serata su Luigi Tenco

ROMA – Continuano gli appuntamenti per presentare il libro “. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”, curato dadeed edito da il Saggiatore, un volume che raccoglie in 440 pagine le parole scritte e pronunciate dal cantautore piemontese nel corso della sua esistenza. Il prossimo evento sarà di particolare prestigio. È infatti in programma nell’ambito del Laboratorio di Resistenza Permanente dellaE. di, all’interno del Villaggio Narrante in Fontanafredda, in Via Alba 15 a Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo.È previsto sabato 30 novembre alle 18.30 con i curatori,de, e con la cantautrice Giua che proporrà alcuni brani di. Conduce Paola Farinetti. L’evento sarà in diretta streaming sul canale YouTubeTv, dove resterà disponibile anche successivamente.