Dalla Juve alla Roma | 20 milioni e doppia firma

Diego Pablo Simeone guarda con attenzione al campionato di Serie A: il Cholo mette nel mirino due giocatori del massimo campionato italianoGli occhi di Diego Pablo Simeone sul campionato di Serie A. Il tecnico dell’Atletico Madrid studia due possibili colpi per la sessione invernale di calciomercato.Simeone vuole due giocatori di Serie A (LaPresse) – calciomercato.itDiego Pablo Simeone chiede rinforzi ed è pronto a pescare in Italia. L’allenatore dell’Atletico Madrid, sulla panchina dei Colchoneros da quasi tredici anni e intenzionato a cercare innesti per la propria rosa in Serie A. Il Cholo avrebbe chiesto – anche con una certa insistenza – a Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, di provare a chiudere due trattative con altrettanti club italiani per alzare il livello qualitativo dell’organico a sua disposizione.