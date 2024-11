Lanazione.it - Cresce l’ allarme discariche nelle periferie. I controlli hanno portato a centinaia di multe

Sarzana (La Spezia), 23 novembre 2024 – Sos abbandono rifiuti. Dall’inizio dell’anno sono state elevate più di 300 sanzioni – la media è quella preoccupante di una al giorno – per abbandono di rifiuti in territorio sarzanese. Un problema certamente diffuso, quello dell’inciviltà dilagante, che non lascia esente alcun angolo della città. Dalla centralissima Porta Parma a Marinella, passando per i quartieri di Battifollo, Crociata e San Lazzaro, sino ad arrivare alla Fortezza di Sarzanello. Ammassi di rifiuti di vario genere, dagli ingombranti a quelli speciali e particolarmente dannosi, tra cui l’eternit, fino ad arrivare a mobilio di vario genere, plastica, guaine e detriti di vario tipo. Un lavoroavanti da diversi anni dall’assessore alla sicurezza Stefano Torri, in sinergia con la polizia locale e il comparto forestale di carabinieri che sta iniziando a dare i frutti sperati.