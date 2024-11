Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alla nuova truffa telefonica del prefisso “+34”: “Usa la numerazione VoIP per rubare soldi”. Ecco come riconoscerla

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima trovata deitori? Chiamare con il+34, ossia quello della Spagna, per cercare di ottenere dati sensibili e codici bancari. E sembrano sempre più frequenti le segnalazioni degli utenti che lamentano un aumento di telefonate provenienti dal paese iberico.L’obiettivo è quello tipico di qualsiasi: sottrarre dati sensibili. In questo caso, attraverso la tecnica del vishing (o phishing vocale), che consiste nell’utilizzare “il telefonostrumento per appropriarsi di dati personali – specie di natura bancaria o legati alle carte di credito – e sottrarre poi somme di denaro più o meno ingenti”, si legge sul sito del Garante della Privacy.Ma lo stratagemma è più ingegnoso di quel che sembra, perché dall’altra parte del telefono non ci sarà nessun interlocutore spagnolo, dal momento che, quello della telefonata dall’estero, è solamente un sotterfugio.